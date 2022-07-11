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NYT: конфликт на Украине может привести к дефициту хумуса

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Конфликт на Украине может привести к снижению поставок нута на мировые рынки, что грозит подорожанием как его самого, так и производимого из него хумуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В публикации отмечается, что РФ и Украина являются основными экспортерами нута. Доля их продукции на глобальном рынке составляет около 20%.

По данным руководителя компании, торгующей бобовыми, Shree Sheela International Навнита Сингха Чабру, Россия производит порядка 250 тыс. тонн нута в год, но из-за западных санкций его экспорт существенно затруднен. На Украину приходится от 30 до 50 тыс. тонн в год.

Чабра отметил, что основные посадки находятся в Харьковской области. По его оценкам, Украина скорее все соберет в 2022 году не больше 5 тыс. тонн нута.

Ранее стало известно, что рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острый дефицит горчицы, который эксперты объясняют засухой в Канаде и военным конфликтом на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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