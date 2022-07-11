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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс доллара на Московской бирже впервые с 5 июля опустился ниже 59 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 17:24 мск, курс доллара терял 3,29%, опустившись до 58,92 рубля. Курс евро снизился на 4,34%, опустившись до 59,64 рубля.

Ранее курс доллара и евро на Мосбирже упал ниже 60 рублей. На 16:55 мск курс доллара терял 1,59%, опустившись до 59,95 рубля, а к 17:10 ускорил снижение до 2,22%, опустившись до 59,97. Евро, по данным на 17:06 мск, подешевел до 59,98 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Газете.Ru», что к сентябрю курс доллара повысится до 58-60 рублей, а к концу года будет находиться в коридоре 70-80 рублей. По его мнению, из-за «токсичности» доллара и евро россиянам до конца года будет выгоднее вкладываться в альтернативные валюты.

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