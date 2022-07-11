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В Германии отказались предсказывать развитие ситуации с «Северным потоком»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер отказался комментировать дальнейшее развитие ситуации с поставками газа по «Северному потоку». Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

«Германия может оказаться в крайне тяжелом положении в случае продления приостановки работы «Северного потока», — признал Мюллер.

По его словам, сейчас ситуация зависит от многих факторов, в частности от скорости заполнения хранилищ и запуска терминала по приему СПГ. Однако более важный вопрос заключается в недопущении разделения Германии на север и юг в вопросе поставок газа.

Он добавил, что Германия не сможет заполнить подземные хранилища газа до начала зимы. Кроме того, действующие атомные электростанции ситуацию с получением энергии никак не спасают.

Ранее в понедельник Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми ремонтными работами. Из-за того, что техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что хранилища будут получать меньше газа, говорится в документе.

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