Поставки газа в Австрию упали на 70% из-за техобслуживания «Северного потока»

Поставки газа в Австрию снизились на 70% от заказанных объемов после начала планового ежегодного техобслуживания «Северного потока». Об этом сообщает Австрийское агентство печати (APA), ссылаясь на энергетическую компанию OMV.

В компании указали, что скорость заполнения газохранилищ Австрии будет зависеть от ежедневного потребления и закупок на спотовом рынке. При этом конкретные объемы поставок будут понятны уже через несколько дней.

При этом в Австрии собираются заполнить свои подземные газовые хранилища на 80% к зиме по плану. Сейчас же этот показатель на уровне 47,9%.

6 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газохранилище российской компании «Газпром» в австрийском Хайдахе будет передано другим энергопоставщикам. Он отметил, что это газохранилище до сих пор не заполнено. И в связи с тем, что оно не используется по назначению, хранилище изымается у оператора и предоставляется в пользование другим для хранения газа.