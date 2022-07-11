Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Соседов раскритиковал онлайн-курс Наташи Королевой 17:51
Эксперт из Крыма сравнил приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой... 17:48
Отставной подполковник армии США заявил о недостаточной помощи Украине со стороны... 17:47
Стало известно, как правильно поить детей при рвоте 17:45
Экс-депутат Рады Кива: начался процесс официальной сдачи украинской территории Польше 17:45
Американца арестовали за убийство соседа-инвалида с помощью лука 17:44
«Это расстраивает, просто политика»: Гербольдт о переносе этапа Гран-при... 17:43
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей 17:40
Ученые выяснили, как противозачаточные влияют на сексуальную активность женщин 17:38
Верка Сердючка вышла с антироссийскими лозунгами на сцену онлайн-фестиваля 17:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Поставки газа в Австрию упали на 70% из-за техобслуживания «Северного потока»

close
100%
ПАО «Газпром»

Поставки газа в Австрию снизились на 70% от заказанных объемов после начала планового ежегодного техобслуживания «Северного потока». Об этом сообщает Австрийское агентство печати (APA), ссылаясь на энергетическую компанию OMV.

В компании указали, что скорость заполнения газохранилищ Австрии будет зависеть от ежедневного потребления и закупок на спотовом рынке. При этом конкретные объемы поставок будут понятны уже через несколько дней.

При этом в Австрии собираются заполнить свои подземные газовые хранилища на 80% к зиме по плану. Сейчас же этот показатель на уровне 47,9%.

6 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газохранилище российской компании «Газпром» в австрийском Хайдахе будет передано другим энергопоставщикам. Он отметил, что это газохранилище до сих пор не заполнено. И в связи с тем, что оно не используется по назначению, хранилище изымается у оператора и предоставляется в пользование другим для хранения газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть