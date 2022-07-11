Украинское агентство АРМА получило в управление изъятые активы России

Государственное бюро расследований Украины с начала специальной военной операции РФ передало Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) изъятые активы, в том числе российские, более чем на 1,5 млрд гривен ($41 млн). Об этом сообщает государственное бюро расследований (ГБР) Украины, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о средствах таких компаний, как «Татнефть», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ООО «Аэрок» и другие.

Так, АРМА получила 206 объектов недвижимости, 11 морских судов, 110 единиц транспортных средств, 24 единицы спецтехники.

«В собственность государства ГБР вернуло 33 земельных участка, корпоративные права и уставные капиталы 26 региональных операторов газораспределительных систем», — говорится в сообщении.

По данным ГБР, доход государства от управления этими активами уже составил 9,2 млн гривен ($252 тыс.)».

Ранее сообщалось, что власти Украины арестовали якобы связанные с Россией активы на $200 млн.