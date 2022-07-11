В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с турбинами для «Северного потока»

Европейский союз следит за развитием ситуации с возвращением турбины для «Северного потока». Об этом завил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Йоханнес Барк, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация серьезная, в связи с чем странам ЕС необходимо готовиться в любому исходу событий.

«Речь идет о плановом обслуживании, которое должно быть проведено в течение десяти дней», — сказал Барк.

Он добавил, что ранее 12 государств Евросоюза столкнулись с перебоями поставок газа со стороны «Газпрома».

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах на газопроводе «Северный поток». В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

Накануне стало известно, что власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии.