Mash: работники уходящего из России Nike беспокоятся, что им не выплатят компенсацию

Работники магазинов Nike в России беспокоятся, что их оставят без компенсации после ухода бренда из страны.

«По нашей информации, сейчас у сотрудников Nike простой и на работу они уже не вернутся. Плюс непонятки с деньгами: юридически при увольнении оклады не платят, а при сокращении — да. Но эта процедура слишком долгая и предупреждать о ней компания должна за два месяца», — говорится в Telegram-канале Mash.

Уточняется, что персоналу обещают компенсацию, однако как ее оформят — неясно.

В настоящее время идет процесс ликвидации юрлица в России.

В июне стало известно, что американская компания спортивной одежды и товаров Nike, открывшая первый магазин в Москве в 1994 году, полностью уходит с российского рынка. Соответствующее решение компания приняла после трех месяцев приостановки работы.