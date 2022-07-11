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Итальянская Eni заявила, что «Газпром» поставит на 11 млн кубов меньше, чем ранее

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Depositphotos

Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что получит меньше российского раза на 11 млн куб. м. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Газпром» уведомил, что в течение сегодняшнего дня поставит Eni объем газа в размере 21 млн куб. м, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн куб. м в день», — пояснили в организации.

Планируется, что Eni объявит о новых существенных изменениях объемов поставок газовых ресурсов.

Известно, что с 11 июля поставки российского газа по «Северному потоку», являющемуся основном маршрутом экспорта газа из РФ в Европу, временно прекратили на 10 дней. Причиной стало проведение планового ежегодного технического обслуживания на газопроводе.

Также «Газпром» информировал о проблемах на газопроводе «Северный поток». В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

Ранее во Франции начали составлять список получателей газа на случай остановки поставок из РФ.

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