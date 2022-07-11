Итальянская Eni заявила, что «Газпром» поставит на 11 млн кубов меньше, чем ранее

Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что получит меньше российского раза на 11 млн куб. м. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Газпром» уведомил, что в течение сегодняшнего дня поставит Eni объем газа в размере 21 млн куб. м, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн куб. м в день», — пояснили в организации.

Планируется, что Eni объявит о новых существенных изменениях объемов поставок газовых ресурсов.

Известно, что с 11 июля поставки российского газа по «Северному потоку», являющемуся основном маршрутом экспорта газа из РФ в Европу, временно прекратили на 10 дней. Причиной стало проведение планового ежегодного технического обслуживания на газопроводе.

Также «Газпром» информировал о проблемах на газопроводе «Северный поток». В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

Ранее во Франции начали составлять список получателей газа на случай остановки поставок из РФ.