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Россияне назвали главные симптомы выгорания на работе

Superjob: россияне назвали потерю интереса к работе главным симптомом выгорания

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Depositphotos

Россияне назвали главными симптомами выгорания потерю интереса к работе, нервозность и хроническую усталость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Superjob.

«Самым распространенным симптомом эмоционального выгорания россияне (опрошенным предоставлялась возможность множественного выбора) считают потерю интереса к работе: его назвали 35% респондентов», — говорится в исследовании.

Еще 29% опрошенных заявили, что «перегоревший» работник испытывает чувство хронической усталости и апатию, 25% назвали главным симптомом повышенную нервозность, 9% — признаки агрессии и подавленного настроения, 8% — потерю мотивации, по 5% — депрессию, невнимательность и безынициативность.

По мнению 4%, испытывающий эмоциональное выгорание сотрудник испытывает повышенную тревожность и занимается прокрастинацией. Среди других симптомов: частные болезни, безответственность, нарушение дисциплины, ненависть к коллегам и руководству, скука.

Опрос проводился среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что в России создали приложение для диагностики эмоционального выгорания.

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