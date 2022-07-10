Глава Минторга США оценила вероятность рецессии в стране

Министр торговли США Джина Раймондо в эфире телеканала ABC News заявила, что не видит оснований для «серьезной рецессии» в экономике страны, однако предупредила о риске замедления ее роста.

Она отметила, что американская экономика на протяжении последних 1,5 года росла «беспрецедентно высокими темпами» — на уровне 5-6%.

«На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста», — добавила Раймондо, указывая на то, что «по мере выхода из пандемии мы перейдем от активного роста к устойчивому».

«На каком-то этапе, думаю, мы станем свидетелями менее активного роста. Однако я не вижу оснований прогнозировать серьезную рецессию», — резюмировала Раймондо.

Ранее американская инвестиционная компания Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США. По данным группы, Америка начала входить в рецессию во втором полугодии текущего года — то есть с июля. Это происходит на фоне более быстрых, чем ожидалось, темпов роста инфляции, ухудшения настроений потребителей и снижения расходов компаний.