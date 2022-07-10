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Глава эстонской Eesti Energia призвал ввести режим ЧС из-за возможного дефицита газа

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Председатель правления энергоконцерна Eesti Energia Хандо Суттера заявил о необходимости введения режима ЧС в Эстонии из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой. Об этом сообщает портал ERR.

«Если терминал для сжиженного природного газа (СПГ) не появится в стране этой осенью, то уже зимой Эстония может столкнуться с проблемами в отоплении», — отметил Суттера.

По его словам, властям страны уже сейчас необходимо принять все меры по уменьшению потребления газа, либо заняться вопросом по его замене другим источником энергии.

При этом в Минэкономики Эстонии заявили, что режим ЧС лучше вводить каждому местному самоуправлению индивидуально, а в этом случае влияние государства будет выглядеть неуместно. Кроме того, не стоит надеяться на строительство СПГ, так как поставки газа через него дорого обойдутся экономике Эстонии.

7 июля в пресс-службе министерства финансов Эстонии заявили, что рост цен на энергоресурсы в стране в два раза выше, чем в среднем в еврозоне, рост цен на услуги и промышленные товары также опережают показатели еврозоны.

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