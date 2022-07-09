Bild: электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год

Электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год, сообщает газета Bild со ссылкой на данные Ассоциации жилищного хозяйства.

По предварительным данным, дополнительные издержки для домохозяйств на одного человека составят €2 700 в год.

«Все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты», — сказал глава ассоциации Аксель Гедашко.

Ранее министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что занятия в образовательных учреждениях Германии могут быть ограничены или даже отменены из-за перебоев с газоснабжением.

Во многих школах и вузах активно обсуждается идея о необходимости экономии электроэнергии, добавила министр.

До этого сообщалось, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.