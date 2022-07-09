В Германии не поверили, что поставки газа по «Северному потоку» сократились из-за турбины

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что причина, по которой поставки топлива через газопровод «Северный поток» в страну сократились, кроется не в отсутствии турбины. Об этом министр сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Это надуманные причины. Они (российская сторона) говорят, что им нужна турбина, обслуживаемая в Канаде, чтобы «Северный поток» заполнялся на полную мощность. Я бы сказал, что это не так. И мы слышали от разных сторон, что это не так», — сказал он.

В то же время Хабек выразил надежду, что Канада вскоре вернет в Европу турбину для «Северного потока».

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

Затем в начале июля сообщалось, что «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Временно остановят работу обе нитки газопровода.

Ранее 9 июля в Германии подтвердили, что правительство страны получило «положительный сигнал» от Канады относительно возвращения турбины «Северного потока» «Газпрому».