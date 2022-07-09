В Турции заявили, что рассчитывают на подвижки в решении зернового вопроса в ближайшие дни

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что рассчитывает в ближайшие дни на определенные подвижки в вопросе создания так называемого зернового коридора по вывозу зерна с Украины по Черному морю. Об этом сообщает телекомпания CNN Turk.

«В ближайшие дни рассчитываем на некоторые положительные изменения в вопросе создания зернового коридора», — сказал министр обороны республики.

Акар отметил, что в портах на Украине скопились миллионы тонн зерновых. Анкара ведет переговоры с Москвой, Киевом и представителями ООН по решению вопроса и делает все возможное со своей стороны для безопасных поставок этих хлебных злаков.

В середине июня Минобороны республики сообщило о создании горячей линии между Турцией, Россией и Украиной для координации вопросов вывоза украинского зерна. В конце месяца директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова экспортировать миллионы тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого необходимо, чтобы западные страны сняли санкции.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по вопросу вывоза украинского зерна. По его словам, ключевая роль в этом процессе отводится военным.