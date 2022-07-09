В России пообещали скоро решить проблему с доступом к новым релизам зарубежной музыки

Проблема с доступом пользователей российских сервисов к новым музыкальным трекам иностранных исполнителей скоро решится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Национальной федерации музыкальных индустрий (НФМИ) Никиты Данилова.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время в рамках переговорных процессов будет решена и проблема новых релизов (доступа к ним)», — сказал он.

По словам Данилова, новые релизы составляют всего 5-10% от общего объема рынка музыки в России. Глава ассоциации подчеркнул, что крупные зарубежные бренды не отзывали свой контент из действующих российских сервисов, таких как «СберЗвук», «VK Музыка», «Яндекс/Музыка».

В марте в пресс-службе «ВКонтакте» заявляли, что сервис «VK Музыка» не может добавить в свою библиотеку последние релизы западных исполнителей. Тогда же в «Яндекс.Музыке» сообщили, что каталог музыки пополняется ежедневно, но доступ к некоторым новым трекам нескольких зарубежных правообладателей пока ограничен в России.

Накануне «Фонтанка» опубликовала список исполнителей, чьи выступления якобы считаются нежелательными в России. Со ссылкой на сообщение организаторов издание указало, что «все продюсеры прекрасно знают», кому можно устраивать концерты. В список попали рэперы Лигалайз, Фейс, Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», IC3PEAK, и многие другие.