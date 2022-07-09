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В Минтрансе назвали отсутствие подушек безопасности в новых машинах временной проблемой

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Depositphotos

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что отсутствие подушек безопасности в новых автомобилях «АвтоВАЗа» — это временная мера. Такое мнение министр транспорта выразил в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территории смыслов», пишет ТАСС.

«Думаю то, о чем вы говорите (отсутствие подушек безопасности), это временная мера. Это вопрос Минпромторга больше, но я понимаю своих коллег. <…> На это нужно время», — сказал Савельев.

Министр транспорта полагает, что заинтересованные российские структуры найдут возможность наладить производство подушек безопасности для автомобилей внутри страны или же наладят импорт из дружественных стран.

В середине июня «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж модели Granta Classic 2022 модельного года. Цена автомобилей стартует от 658,3 тыс. руб., что на 103,2 тыс. руб. дешевле Granta Classic предыдущего модельного года. Упрощенная Granta лишились подушек безопасности, кондиционера, системы ABS и других компонентов.

Накануне стало известно, что «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой ремней безопасности при возобновлении производства автомобилей Lada Niva.

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