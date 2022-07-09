Вице-премьер Туркмении сообщил, что ВВП страны вырос на 6% за полгода

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Туркмении по итогам шести месяцев 2022 года составил 6%. Об этом написала газета «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на вице-премьера Мухамметгулы Мухаммедова.

В целом объем продукции, которую произвели в Туркмении, по сравнению с январем-июнем 2021 года вырос на 11,5%, а внешнеторговый оборот вырос на 40%.

По словам вице-премьера Туркменистана Шахыма Абдрахманова, который курирует нефтегазовую отрасль в этом центральноазиатском государстве, концерн «Туркменнефть» по итогам первых шести месяцев этого года выполнил план по добыче сырья на уровне 100,7%, а запланированную переработку нефти — на 112,1 %.

Кроме того, вице-премьер сказал, что за первое полугодие 2022 года план по добыче природного и попутного газа выполнили на 112,3%, по продаже топлива за границу — на 122,4%.

В начале июля президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с турецкой компанией «Чалык энерджи» заключат контракт на проектирование и строительство солнечной и ветряной электростанции.