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Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок у россиян по итогам первого полугодия 2022 года, этот город также обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Так, если суточная аренда жилья в столице обойдется примерно в 3 725 рублей, то в Петербурге придется потратить 4 020 рублей. Тем не менее самое дорогое жилье зафиксировано в Сочи — за 4 200 рублей. При этом снять жилье в Казани можно за 3 448 рублей.

По данным сервиса, в первом полугодии россияне в среднем оставались в Санкт-Петербург на четыре дня и тратили на аренду жилья 15,6 тыс. рублей. В Москве и Казани туристы находились по три дня и потратили на жилье 10,5 тыс. рублей и 10,4 тыс. рублей соответственно.

Также в десятке самых популярных для поездок городов по итогам первого полугодия этого года оказались Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Адлер, Кисловодск, Краснодар, Екатеринбург.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск.

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