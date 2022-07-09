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В Германии заявили о давлении Украины на Оттаву в вопросе возвращения турбины Siemens

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер заявила, что правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества в вопросе возврата турбины Siemens для газопровода «Северный поток», передает Globe and Mail.

По словам высокопоставленного канадского чиновника, на которые ссылается издание, Канада и Германия близки к заключению соглашения, которое позволит вернуть российскую газовую турбину, построенную компанией Siemens и прошедшей ремонт на заводе производителя в Монреале. Однако возвращение турбины в Россию осложнено санкциями, введенными Канадой, они запрещают экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Как сообщает источник издания, Канада и Германия ведут переговоры с Украиной, которая выступает против идеи обойти санкции, чтобы вернуть турбину, это решение должно быть принято в течение нескольких дней.

В посольстве Украины в Оттаве заявили, что надеются на то, что Канада «сохранит приверженность санкциям против России.

Как отметил представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин «Северного потока».

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах на газопровода «Северный поток». Так, в компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

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