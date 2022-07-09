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Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на $400 млн

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США ДЖо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн, передает ТАСС сообщение Белого дома.

В документе уточняется, что в рамках нового пакета помощи Украине США выделяют средства на «оборонную продукцию и услуги» Минобороны, а также военной подготовки специалистов.

По данным Пентагона, в указанный пакет военной помощи войдут четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Ранее сообщалось, что Великобритания продолжит поставки вооружений на Украину вне зависимости от того, кто займет пост премьера после ушедшего в отставку Бориса Джонсона. По словам президента Украины Владимира Зеленского, западное оружие начинает заметно менять обстановку на поле боя.

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