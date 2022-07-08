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Для рынка цифровой наружной рекламы предложили создать единого оператора

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Комитета по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») предложил создать единого оператора по цифровой наружной рекламе. Соответствующий проект поправок в закон о рекламе опубликован в электронной базе Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о рекламных конструкциях в электронной форме, а также электронных досках объявлений в транспорте. Эти сферы автор поправок называет самыми уязвимыми секторами в информационной сфере. Массив, информации, который размещается физическими лицами, может быть использован недружественными странами с целью нанесения ущерба России и отечественным компаниям, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Для снижения рисков предлагается установить в секторе правовой режим, аналогичный порядку, применяемому в сфере интернет-рекламы, поясняет автор законопроекта инициативу о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. В ведение новой структуры планируется включить установку и эксплуатацию рекламных конструкций и досок объявлений, а также контроль за их содержимым.

Единый оператор, согласно поправкам, также будет согласовывать с регионами схемы размещения цифровых рекламных конструкций, а также создавать возможности для профессиональной коммуникации на рынке.
При этом автор инициативы предлагает не распространять проектируемые нормы на пользователей соцсетей в части размещения объявлений физлиц о продаже или покупке товаров.

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