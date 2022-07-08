Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Каллас после отставки вновь возглавит правительство Эстонии 21:04
На авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские бомбардировщики F-35 21:03
Американка пожаловалась на «укус зомби» после нападения скунса 21:02
Экс-игрок «Спартака» Комбаров связал поражение в ретроматче... 20:51
Xiaomi готовит обходящий iPhone 13 по мощности субфлагман 20:50
Эндокринолог Цатурян назвала авокадо обязательным продуктом в рационе женщины 20:46
Пентагон: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн 20:46
В модном доме Tom Ford задумались о продаже бренда 20:42
В Госдуме предложили запретить обслуживать счета работающих через запрещенные... 20:40
Газета Express предложила удалять пятна кофе на одежде с помощью соды 20:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Отель Ritz-Carlton в Москве переименовали и убрали из Google Maps

close
100%
Moscowjob.net/Wikipedia

Отель The Ritz-Carlton in Moscow на Тверской улице переименовали в The Carlton Moscow 5*. Об этом сообщает РБК.

В публикации уточняется, что гостиница будет работать независимо от международной сети Ritz-Carlton Hotel Company, дочерней компании гостиничного холдинга Marriott International.

Издание отмечает, что название новой управляющей компании не раскрывается.

При этом на «Яндекс.Картах» уже изменили название отеля. Согласно данным Google Maps, The Ritz-Carlton в Москве «закрыт навсегда».

Ранее сеть отелей Marriott приняла решение приостановить деятельность в России, отели бренда будут закрыты.

Сеть Marriott владеет восемью отелями в России — четыре из них расположены в Москве и по одному — в Сочи, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре.

В компании признали, что после 25 лет работы в России процесс приостановки операций сложен. Marriott пообещал «оставаться по-прежнему сосредоточенными на заботе о сотрудниках в стране», включая их трудоустройство за рубежом.

Кроме того, компания выделила $1 млн из внутренних фондов сотрудникам сети и их семьям в России и на Украине, чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание и транспорт, а также медицинскую и юридическую поддержку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть