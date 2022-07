Отель Ritz-Carlton в Москве переименовали и убрали из Google Maps

Отель The Ritz-Carlton in Moscow на Тверской улице переименовали в The Carlton Moscow 5*. Об этом сообщает РБК.

В публикации уточняется, что гостиница будет работать независимо от международной сети Ritz-Carlton Hotel Company, дочерней компании гостиничного холдинга Marriott International.

Издание отмечает, что название новой управляющей компании не раскрывается.

При этом на «Яндекс.Картах» уже изменили название отеля. Согласно данным Google Maps, The Ritz-Carlton в Москве «закрыт навсегда».

Ранее сеть отелей Marriott приняла решение приостановить деятельность в России, отели бренда будут закрыты.

Сеть Marriott владеет восемью отелями в России — четыре из них расположены в Москве и по одному — в Сочи, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре.

В компании признали, что после 25 лет работы в России процесс приостановки операций сложен. Marriott пообещал «оставаться по-прежнему сосредоточенными на заботе о сотрудниках в стране», включая их трудоустройство за рубежом.

Кроме того, компания выделила $1 млн из внутренних фондов сотрудникам сети и их семьям в России и на Украине, чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание и транспорт, а также медицинскую и юридическую поддержку.