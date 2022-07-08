Аналитики Домклик проанализировали данные о сделках по программе «Семейная ипотека»

Аналитический центр Домклик провел исследование о сделках по программе «Семейная ипотека» за последний год, сообщает пресс-служба компании.

Исследование показало, как часто мужья и жены выступают созаемщиками, есть ли среди них бывшие супруги, и берут ли ипотеку дети и родители.

«В прошлом году клиенты Сбера проявляли устойчивый интерес к семейной ипотеке. За второе полугодие 2021 года доля сделок по программе выросла с 3,7% до 7%. Весной 2022 года можем видеть следующую картину: несмотря на общее падение спроса за последние 3 месяца, доля сделок по программе резко возрастает до 22,8%. Аналитики также выяснили, в каких регионах и городах России чаще всего берут семейную ипотеку. В рейтинг входят как небольшие города (Ижевск, Тюмень, Воронеж), так и мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург),» — говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики отметили, что чаще всего по ипотеке платит один из членов семьи. Средняя доля ежемесячного платежа от дохода заемщика составляет около 28%. Распространенность данной модели оправдывается самой целью ипотечной программы для семей: чаще всего один из родителей работает и платит ипотеку, а второй — занимается воспитанием детей и другими делами.

Как рассказала руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова, семейная ипотека на сегодняшний день является одним из самых доступных способов улучшить жилищные условия для молодых семей.

«По итогам работы программы за год мы наблюдаем стабильный интерес населения даже в периоды снижения активности по сделкам с недвижимостью. Так, по итогам первого полугодия 2022 года, Сбер выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов по этой программе. При этом объем выдач составил 175,2 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала она.

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.