Генсек ООН призвал вернуть российскую и украинскую продукцию на мировой рынок

Украинскую и российскую продукцию, в том числе удобрения производства РФ, необходимо вернуть на мировые рынки. Об этом в обращении к главам МИД стран G20 заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Текст заявления распространила пресс-служба ООН, пишет РИА «Новости».

«Украинские пищевые продукты, а также продукты питания и удобрения, производимые в России, должны быть возвращены на мировые рынки», — сказал генсек ООН.

Гутерриш полагает, что ситуация на Украине усугубляет другие кризисы и грозит вызвать социальную и экономическую разруху во всем мире. Он подчеркнул, что продукты начали стоить рекордно дорого, цены на удобрения выросли более чем в два раза.

По его словам, в 2022 году есть настоящая опасность возникновения голода во многих местах. И в 2023 году ситуация может быть еще хуже. Генсек указал, что организация разрабатывает план по обеспечению безопасного экспорта продуктов из Украины через Черное море и беспрепятственного доступа на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений.

В конце июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш затягивает продовольственный кризис, не давая возможности быстрее направить зерно в развивающиеся страны.