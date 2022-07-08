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Financial Times: в Германии ограничили подачу горячей воды на фоне энергокризиса

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Depositphotos

Власти Германии сокращают подачу горячей воды, закрывают бассейны и начинают экономить на уличном освещении, пишет газета Financial Times.

По сообщению издания, в ФРГ разворачивается худший с 70-х годов прошлого века энергетический кризис. Среди причин газета называет значительный рост цен на газ на фоне снижения объемов поставок из России. Компания-владелец жилой недвижимости в Германии Vonovia SE сообщила, что понизит температуру в системах центрального отопления до 17°С. По данным компании, это позволит сократить расходы на отопление на 8%.

Уточняется, что в городке Дипполдисвальде ввели ограничение на подачу горячей воды. Теперь она есть в промежутках с 4 до 8 утра и с 11 до 13 часов. А в Кельне уличное освещение работает на 70% от своей мощности с 23 часов.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал, что ситуация с энергоносителями и вовсе может стать критической.

«Ситуация на рынке газа напряженная, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не усугубится», — пояснил Хабек.

Ранее Bloomberg сообщал, что остановка поставок газа из РФ вызовет беспрецедентный шок в экономике ФРГ.

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