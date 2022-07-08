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Банк Монреаля сообщил о крупном сбое связи, затронувшем все канадские финучреждения

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Global Look Press

В Банке Монреаля, одной из крупнейших кредитных организаций в Канаде, заявили, что в стране произошел масштабный сбой в системе связи, который затронул работу всех финансовых учреждений и нарушил обработку финансовых операций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить факт продолжающегося сбоя в работе компании Rogers (национальный оператор телекоммуникационной связи), затронувшего все финансовые учреждения и провоцирующего перебои в оказании услуг Interac (службы перевода средств между счетами в канадских банках)... и обработке финопераций», — говорится в заявлении банка.

В публикации подчеркивается, что в настоящее время «прилагаются усилия, нацеленные на разрешение данной проблемы в кратчайшие сроки».

Ранее Канада ввела санкции в отношении 30 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе против Роскомнадзора, агентства «Регнум».

Кроме того, правительство Канады запретило ввоз некоторых золотых изделий из России. Отмечается, что это решение «исключает эти изделия из официальных международных рынков и еще больше ограничивает возможности России по сбору средств для войны».

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