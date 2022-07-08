В Минэнерго Азербайджана заявили, что продадут Болгарии 600 млн кб. м газа в 2022 году

Азербайджанская Республика в 2022 году продаст Болгарии более 600 млн кб. м газа. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, пишет РИА «Новости».

«Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, в том числе Болгарии. <...> К концу текущего года планируется довести его (экспорт газа в Болгарию) до 600 млн кб. м», — сказал Шахбазов.

По его словам, с 1 июля в сутки объем поставок газа в Болгарию будет равен 2,6 млн кб. м. Это означает увеличение суточных поставок на 1,7 млн кб. м топлива.

Также министр энергетики республики рассказал, что за первое полугодие Баку уже направил в Софию 160 млн кб. м газа.

В конце апреля сообщалось, что компания «Газпром» уведомила крупнейшую болгарскую газораспределительную компанию «Булгаргаз», что прекращает поставки российского газа в страну с 27 апреля. В начале апреля в болгарском Минэнергетики сообщили, что получили от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях. В Софии от выполнения новых условий отказались.