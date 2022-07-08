Энергоконцерн Uniper запросил у правительства Германии помощь в стабилизации бизнеса

Немецкий импортер газа Uniper направил запрос правительству Германии с просьбой оказать ему помощь в финансовой стабилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финского энергоконцерна Fortum, материнской компании Uniper.

«Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством», — заявили в концерне.

Там добавили, что с середины июня Uniper на фоне снижения на 60% поставок российского газа оказалась под значительным финансовым давлением, так как энергоресурс пришлось закупать у альтернативных поставщиков. При этом цены на рынке значительно превышали установленные в контракте с «Газпромом» котировки.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что финансовая помощь немецкой компании от правительства Германии может составить до €9 млрд.

Газета Handelsblatt сообщала, что немецкие власти рассматривают возможность покупки четверти акций энергоконцерна Uniper для спасения компании.