В России в два раза выросла стоимость зарядных устройств для смартфонов Apple

Цена зарядных устройств для смартфонов компании Apple выросла более чем в два раза на территории России. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Отмечается, что в феврале официальные ритейлеры продавали зарядки на 20 Вт для iPhone за 1990 руб. Сейчас в «Связном» устройство стоит 4499 руб., в Re:Store его продают за 3490 руб. То есть цена выросла в 1,5–2,5 раза.

«Причина высоких цен на оригинальные аксессуары в том, что на рынке практически нет конкуренции со стороны «серых» магазинов. Никто не спешит ввозить зарядки, чтобы перепродавать тут с микроскопической прибылью», указал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Цены выросли не только на устройства для заряда iPhone, но и на другие аксессуары Apple. В феврале салфетка для протирки экрана стоила 1990 руб. Сейчас она стоит в среднем от 2,5 до 3,5 тыс. руб.

Накануне ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что продажи зарядных устройств для iPhone и других смартфонов за первые шесть месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в штучном выражении снизились на 40%.