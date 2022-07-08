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РИА «Новости» написали, что ажиотажа после начала выдачи заказов на распродаже IKEA нет

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Российское отделение одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начала выдавать сделанные на онлайн-распродаже заказы, но ажиотажа в первые часы нет. Об этом написало агентство РИА «Новости» на своем Telegram-канале.

По данным издания, некоторые покупатели пожаловались на двойное списание денег с карты после оформления заказа. Также есть жалобы на то, что номер заказа так и не поступил.

Ранее 8 июля сообщалось, что IKEA снова приостановила продажи товаров на российском сайте. С даты старта онлайн-распродажи — с 5 июля — компания несколько раз приостанавливала процесс.

Россияне могут купить на онлайн-распродаже IKEA не более 70 товаров одного артикула и потратить не более 1 млн руб.

На этой неделе 23-летняя студента МГУ лишилась 60 тыс. руб. в попытке приобрести необходимые вещи из закрывающегося в России магазина IKEA. Девушка списалась в одной из соцсетей с мужчиной, который представился бывшим продавцом IKEA и предложил помочь с покупкой необходимых товаров, оставшихся на складах. Он прислал ей ссылку для оформления заказа. Но оформить заказ не получилось, однако деньги списались.

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