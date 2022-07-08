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В ФРГ подтвердили получение сигналов от Канады по вопросу турбин для «Северного потока»

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Stefan Sauer/Global Look Press

Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин «Северного потока». Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, передает РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата», — сказал Хебештрайт.

По его словам, переговоры с Канадой по возврату турбин являются позитивными и конструктивными, однако ФРГ «более усиленно» отстаивает свои позиции в этом вопросе.

Ранее стало известно, что вице-канцлер Германии, министр экономики и климата Роберт Хабек обратился к правительству Канады с просьбой разрешить поставку турбины для «Северного потока — 1», которая попала под санкции в отношении России.

Позднее издание «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщило, что власти Канады решили поставить Германии турбину для российского газопровода «Северный поток — 1», тем самым сделав исключения из санкционного режима против России.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких новых видов работ на газопроводе «Северный поток» никто не выдумывал. И в случае доставки турбины можно будет нарастить объемы поставки газа.

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