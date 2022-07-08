В Кремле прокомментировали обращение ФРГ к Канаде вернуть ГПА на «Северный поток»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами заявил, что Кремль отвергает все заявления о том, что Россия якобы использует свои нефть и газ в качестве политического инструмента давления.

Он подчеркнул, что Россия последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может гарантировать полную энергетическую безопасность Европы.

Кроме того, Москва способна гарантировать отсутствие заоблачных счетов за электричество, тепло, которые сейчас получают налогоплательщики стран Европы.

Песков напомнил, что при эксплуатации газопроводов есть определенные регламентные работы, которые проводятся ежегодно.

«Никаких новых видов работ (на газопроводе «Северный поток») никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, то это позволит нарастить объемы (поставки газа). Вопрос только один: почему это не делали сразу», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что вице-канцлер Германии, министр экономики и климата Роберт Хабек обратился к правительству Канады с просьбой разрешить поставку турбины для «Северного потока — 1», которая попала под санкции в отношении России.

Позднее издание «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщило, что власти Канады решили поставить Германии турбину для российского газопровода «Северный поток — 1», тем самым сделав исключения из санкционного режима против России.