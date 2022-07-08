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Украинские политики раскритиковали решение ЕС по газу

Daily Express: решение ЕС по газу стало подарком для Путина и разочаровало Украину

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Vadim Ghirda/AP

Репортер Энтони Ашкеназ в материале для Daily Expres заявил, что украинские политики раскритиковали решение Евросоюза по газу, которое стало «настоящим подарком» для президента России Владимира Путина.

Ранее в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было принято решение о расширении таксономии Евросоюза. В классификатор проектов в сфере энергетики, которые могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку, включили природный газ и атомную энергетику.

По словам автора заметки, Киев боится, что намерения Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики будут на руку России, так как регион станет еще больше зависеть от ее энергоносителей.

«Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы природный газ был включен в таксономию, а это означает, что она может продолжать отправлять Москве миллиарды», — утверждает Ашкеназ.

Отмечается, что Берлин попытался оправдать свою позицию, настаивая, что газ следует использовать в качестве переходного топлива, чтобы помочь Европе уйти от самых грязных источников энергии на пути к нулевому выбросу.

Ядерная энергетика стала предметом споров среди членов ЕС. Так, Австрия и Люксембург, два противника атомной энергетики, пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде.

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