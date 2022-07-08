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Евро упал до минимума к доллару за последние 20 лет

Курс евро опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года

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Depositphotos

Курс евро снова падал по отношению к доллару ниже $1,01 на Московской бирже, что является минимумом за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:49 (мск) валюта еврозоны торговалась за $1,01.

Аналогичное снижение евро показывал 5 июля. Курс европейской валюты падает из-за уменьшения интереса инвесторов. Они ожидают, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) начнет повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

Кроме того, участники рынка боятся наступления рецессии в экономике еврозоны.

В конце мая газета The New York Times написала, что евро постепенно становится неустойчивой валютой, так как впервые за 20 лет приближается к паритету с долларом и уже к 2023 году может стать дешевле американской валюты. Валюта, которой пользуются 19 стран мира, за 20 лет ни разу не приближалась к равному обменному курсу.

Автор материала указывал, что слабость евро отражает мрачное будущее экономики Евросоюза. С начала спецоперации России на Украине, курс евро упал по отношению к доллару на 6%. При этом европейские страны все еще продолжают свои попытки отрезать Россию от энергопоставок.

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