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Бразилия не поддержит предложение G7 ограничить в цене российскую нефть

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бразилия не поддержит инициативу стран «большой семерки» установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

«Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия могут сорвать планы G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть. Задумка «Большой семерки» может негативно сказаться на мировых энергетических рынках. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

По словам вице-президента энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти, Россия может просто не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением.

В ходе прошедшего саммита в Германии страны G7 договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета на услуги страхования, необходимого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается по согласованной цене или ниже.

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