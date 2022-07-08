Washington Рost: сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой срыва

Сделка американского предпринимателя Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, так миллиардер пришел к выводу, что данные о спам-аккаунтах в Twitter невозможно проверить, сообщает Washington Рost, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам анонимных собеседников издания, команда Маска приостановила некоторые дискуссии о финансировании сделки. Они уточнили, что сомнения команды Маска о спам-аккаунтах говорят о том, что они не владеют достаточной информации для оценки перспектив социальной сети как бизнеса.

Один из источников уточнил, что люди Маска изменят свою тактику в переговорах, хотя и не уточняют, какие именно.

В материале отмечается, что если Маск откажется от сделки, это может вызвать массовую судебную тяжбу. По условиям сделки, чтобы разорвать сделку Маск должен заплатить $1 миллиард.

Ранее Business Insider писал о том, что Маск может пересмотреть условия покупки Twitter.