«Пятерочка» запустила собственный лендинг для франчайзи

Торговая сеть «Пятерочка» запустила сайт для потенциальных франчайзи сети, сообщает пресс-служба компании.

На лендинге предприниматель может в любое время получить необходимую информацию о франшизе бренда. Также там можно оставить заявку на получение или задать интересующий вопрос. Кроме того, на новом сайте собрана вся информация об обратном франчайзинге, о ключевых преимуществах франчайзинговой модели и работы по франшизе компании, часто задаваемые вопросы, а также предварительный расчет стоимости открытия магазина и примеры успешных франчайзи.

Как подчеркнула начальник управления по работе со стратегическими партнерами и обратным франчайзингом торговой сети «Пятерочка» Ольга Маремьянина, основная цель лендинга – не только предоставление полной информации о нашем продукте, франшизе «Пятерочки», в одном окне, но и получение обратной связи как от потенциальных, так и от действующих франчайзи.

На сегодняшний день по франшизе «Пятерочки» открыто более 200 магазинов практически по всей России. 136 из них находятся в Москве и Московской области. Общая площадь магазинов, открытых по франшизе, превышает 110 тыс. кв. м. Также было создано более двух тысяч рабочих мест

«Пятерочка» работает по модели обратного франчайзинга, о перезапуске которой ритейлер объявил в начале 2022 года. Модель предполагает помощь франчайзи на всех этапах ведения бизнеса.