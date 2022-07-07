Bloomberg: Еврокомиссия блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро

Бюджетные органы Еврокомиссии (ЕК) отказываются одобрять выделение Украине нового кредита на €1,5 млрд по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза. При этом провизия по кредиту – сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена – устанавливается в размере 9% от общего финансирования. Но в этой ситуации бюджетные органы ЕК настаивают на том, чтобы превысить ее до 70%.

Чтобы решить этот вопрос, рассматривают варианты передачи части этих рисков отдельным странам Евросоюза, а также Европейскому инвестиционному банку, утверждает агентство.

Ранее глава канадского министерства финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд сообщила, что Канада выделит Украине еще один кредит на сумму 250 млн канадских долларов ($195,1 млн).

До этого глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что министры финансов стран G7 обсудили тему конфискации российского государственного имущества, но не пришли ни к каким решениям или конкретике.