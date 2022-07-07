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Путин: в некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли

Путин назвал благом для российской экономики уход из страны иностранных компаний

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, а также призвал поддержать внутреннюю конкуренцию. Об этом он рассказал в рамках встречи с руководством нижней палаты парламента и лидерами парламентских фракций.

«На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать», — заявил Путин.

По его словам, в случае если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то это положительно скажется на качестве и цене товаров.

Путин добавил, что все происходящее в последнее время показывает, что фундаментальные основы экономики РФ гораздо более устойчивые, чем об этом думали недоброжелатели «за бугром».

Ранее Путин указал, что вопросы о роли государства в сфере экономики необходимо решать, опираясь на интересы людей и страны.

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