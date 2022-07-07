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Газпромбанк повысит комиссии за переводы через SWIFT до 3% с 15 июля

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Depositphotos

Один из крупнейших универсальных банков России — Газпромбанк — с 15 июля повысит комиссии за проведение межбанковских переводов в иностранной валюте для физических лиц с 1 до 3%. Информацию об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала на своем сайте.

Переводы, о которых идет речь, чаще всего проводят с помощью международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Сейчас минимальная сумма комиссии составляет 1 тыс. руб., максимальная — 15 тыс. руб. Теперь физические лица буду платит за такие переводы минимум 3 тыс. руб. Максимальное значение остается таким же.

Газпромбанк — единственный банк, который еще может проводить валютные переводы по России и за рубеж. Исключения оставляют Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия. В эти страны невозможно отправить перевод из-за действий банков-корреспондентов.

Ранее ряд банков в России ввели комиссию за обслуживание валютных счетов. 9 июня сообщалось, что Тинькофф банк ввел плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. 21 июня стало известно, что Российский универсальный банк «Росбанк» с 4 июля начнет брать комиссию 0,5% в месяц с физических лиц за обслуживание валютных счетов.

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