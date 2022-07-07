Минфин Франции: кабмин страны решил заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года

Министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такое решение было принято, чтобы защитить уровень жизни граждан Франции. Он отметил, что до конца года будет также действовать потолок цен на электричество.

«Мы находимся на пике инфляции. В настоящий момент ежегодная инфляция составляет 5%, что негативно сказывается на доходах граждан», — заявил Ле Мэр.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в случае, если Россия решит остановить экспорт газа в Европу, то это будет иметь последствия для страны.

По ее словам, власти республики должны рассмотреть все возможные сценарии и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о существовании вероятности дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе.