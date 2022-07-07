Нефтяной трейдер Vitol выйдет из российского проекта «Восток Ойл»

Швейцарско-нидерландская компания, которая занимается торговлей нефтью и нефтепродуктами, Vitol выйдет из российского проекта «Восток Ойл». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

«Vitol достиг соглашения о продаже своих акций и находится в процессе улаживания юридических формальностей, необходимых для закрытия этой сделки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что консорциум Vitol и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. купил долю в 5% уставного капитала «Восток Ойл» за €3,5 млрд в октябре 2021 года.

В компании также отметили, что Vitol сократил объемы отгрузок российской нефти и нефтепродуктов на 80% с января 2022 года. До конца этого года компания планирует и дальше сокращать объемы.

В конце июня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники написала, что в США остановили судно, которое следовало из России в Новый Орлеан с грузом горюче-смазочных материалов. По информации издания, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd и был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.