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Минфин Эстонии: в стране рост цен на энергоресурсы в 2 раза выше, чем в среднем в еврозоне

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В пресс-службе министерства финансов Эстонии заявили, что рост цен на энергоресурсы в стране в два раза выше, чем в среднем в еврозоне, рост цен на услуги и промышленные товары также опережают показатели еврозоны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так ведомство прокомментировало данные департамента статистики по июньской инфляции. По их сведениям, цены в прошлом месяце выросли на 2,7% по сравнению с маем и на 21,9% в годовом исчислении. В это же время в еврозоне, по предварительным оценкам, цены выросли на 8,6%.

В заявлении финансового ведомства республики отмечается, что рост цен в стране в последние месяцы был самым быстрым в еврозоне. В основном это произошло из-за цен на энергоресурсы.

«Так, рост цен на электричество и газ далеко опередил подорожание остальных категорий товаров. Если в еврозоне цены на энергоресурсы (электроэнергию, газ, моторное топливо и отопление) в июне выросли на 42%, то в Эстонии — на 88%», — говорится в заявлении финансового ведомства республики.

Ранее бывший руководитель мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханса-Вернера Зинна заявил, что основная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке.

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