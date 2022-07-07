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В Верховной раде Украины заявили, что инфляция в стране в июне выросла до 20%

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РИА «Новости»

Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%», — написал Железняк.

Парламентарий отметил, что больше всего на рост цен повлияло увеличение стоимости топлива и продуктов. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы, макаронные изделия и молочные продукты.

В этот же день в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) сообщили, что золотовалютные резервы страны сократились в июне до $22 756,9 млн, что означает снижение на 9%.

В январе сообщалось, что на Украине зафиксировали самую высокую за четыре последних года инфляцию. Рост цен на потребительском рынке в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем составил 0,6%, а за год в целом — 10%. Это самый высокий показатель с 2017 года.

Затем лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что инфляция в стране приведет к росту цен на товары уже этой весной.

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