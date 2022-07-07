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Премьер Молдавии предупредил о риске прекращения поставок газа из России

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Gleb Garanich/Reuters

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну предупредил о риске приостановки или прекращения поставок газа из России, обсуждаются альтернативные источники топлива. Его слова приводит РИА «Новости».

«Есть риски, что поставки газа будут ограничены или приостановлены из-за права «Газпрома» в одностороннем порядке разорвать контракт, поскольку Молдавия не выполняла обязательство по проведению аудита», — сказал премьер, подчеркивая, что страна «полностью зависит от единственного источника».

Он отметил, что власти Молдавии обсуждают необходимость подготовки альтернативных источников с 2019 года, когда транзит топлива через Украину осложнился из-за позиции Киева. По его словам, сейчас они учитывают и то, что из-за ситуации на Украине газопровод может быть поврежден, и проблемы с поставками возникнут снова.

«Поэтому власти хотят закупить газ, чтобы пополнить резервы, а также договориться о кредите, чтобы иметь возможность экстренно закупить газ, если поставки внезапно прекратятся», — добавил Спыну.

Согласно приведенным агентством данным, находящегося в резерве в Молдавии в размере около 24 млн кубометров газа хватит примерно на месяц летом или на неделю зимой.

На днях глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан представил «плохое и очень плохое» решения, связанные с повышением тарифов за газ и накоплением долгов. Он добавил, что сейчас в стране и так действует повышенный тариф, однако долги граждан растут, так как им тяжело платить по счетам. Осенью же ситуация будет еще сложнее, так как будет очередное повышение тарифов. Поэтому проблема с выплатой долгов у населения сложится очень серьезная.

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