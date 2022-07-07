Российским компаниям позволили досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках

В России заемщикам-резидентам разрешили до 1 сентября досрочно погасить задолженности в валюте по кредитам, которые выдавали зарубежные банки. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заемщикам-резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками», — говорится в сообщении.

Заемщик должен погасить, по крайней мере, 20% от займа.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что российским компаниям могут разрешить досрочно выкупать их валютные долги.

В марте Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой. Клиенты могут снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные деньги — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Нововведение будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.