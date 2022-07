Московский пятизвездочный отель Four Seasons переименовали в Legend of Moscow

Представитель Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге сообщил РБК о приостановке компанией прямого управления отелями в России.

«В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановила оказание услуг по прямому управлению отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля», — уточнил представитель компании.

Уточняется, что отели продолжат работу и будут оказывать услуги того же высокого качества, что и раньше. Для независимой от корпоративной платформы работы были созданы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com.

По данным РИА «Новости», новым названием находящегося у Кремля отеля Four Seasons станет Legend of Moscow.

Ранее сообщалось, что американская сеть кофеен Starbucks нашла человека, который может купить российский бизнес. По словам источников, кофейни купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Также эту информацию подтверждает один из его знакомых.