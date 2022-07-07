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В банке Halifax зафиксировали рекордный с 2004 года рост стоимости жилья в Британии

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Годовые темпы роста цен на недвижимость в Соединенном Королевстве достигли в июне 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало рекордным показателем с конца 2004 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет пресс-службы ипотечного кредитного банка Halifax.

Отмечается, что средняя стоимость жилья взлетела до £295 тыс. фунтов ($352 тыс.). В месячном выражении цены выросли в июне на 1,8%. Это самый высокий показатель прироста с 2007 года.

«Цены на недвижимость в Великобритании не снизились, хотя ожидалось, что инфляция замедлит эту тенденцию», — отметил управляющий директор Halifax Рассел Галли.

По его словам, так резко стоимость жилья увеличилась из-за дисбаланс спроса и предложения. Спрос по-прежнему высок, а количество доступной недвижимости крайне низко, отметил он.

В конце июня сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности.

По прогнозу Банка Англии, сенью темпы инфляции возрастут до 11%. Королевство рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.

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