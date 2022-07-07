Rzeczpospolita написала, что поляки столкнутся с рекордным повышением цен на тепло

Около 20 млн поляков столкнутся с рекордным повышением цен на тепло из-за проблем с доступностью древесного угля и его подорожанием, пишет газета Rzeczpospolita.

Автор материала ссылается на данные управления по регулированию энергетики, согласно которым цена на топливо может вырасти на несколько десятков или даже сотен процентов. Повышение стоимости энергоресурса затронет 15 млн поляков, которые живут в домах с центральным отоплением, и 3,5 млн человек, проживающих в частных домах, которые отапливаются с помощью угля.

«Это следствие эмбарго на ввоз угля из России, который поставлялся теплоцентралям и в частный сектор в общем количестве 8 млн тонн. И это только начало: каждый год системе недостает около 18 млн тонн сырья — мы восполняем этот пробел за счет импорта», — подытоживают в публикации.

В середине апреля президент Польши Анджей Дуда одобрил закон о введении эмбарго на импорт угля из России. Действие закона распространяется на перевозку угля из РФ, Белоруссии и территории Донбасса.

На этой неделе глава управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал соотечественников экономить электричество из-за прекращения поставок ключевых энергоносителей из России.