Аналитики Frank RG сообщили, что в июне в России резко вырос рынок ипотеки

Российский рынок ипотеки в июне начал быстро расти после двух неудачных месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службу аналитической компании Frank RG.

В компании уточнили, что в основном рынок ипотечного кредитования стал расти в прошлом месяце за счет рыночных кредитов, а не льготной ипотеки.

«Банки выдали россиянам в июне 68,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 251,5 млрд рублей. Прирост к маю, таким образом, составил 78,5%: в прошлом месяце сумма выданной ипотеки составила 140,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в годовом выражении динамика выдачи ипотечных займов все еще остается отрицательной. По сравнению аналогичным периодом 2021 года в рублевом выражении выдача кредита на покупку жилой недвижимости россиянам сократилась на 54,4%.

На этой неделе издание РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Эквифакс», написало, что объем выдачи ипотечных кредитов в России в июне вырос на 58,5% по сравнению с майскими показателями.